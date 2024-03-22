Генерал раскрыл, какие города Украины летом могут занять войска НАТО Герой России Липовой: летом войска НАТО могут оказаться в Одессе и Киеве

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что войска НАТО, в случае появления на Украине, попытаются взять под контроль Киев, Одессу, Львов и Николаев. Он не исключил, что западные военные также заменят бойцов ВСУ в качестве охраны критически важных объектов ВСУ. Таким образом собеседник прокомментировал прогноз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, согласно которому НАТО отправит контингент на Украину через два-три месяца. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Скорее всего, официальный ввод войск НАТО на Украину не означает полномасштабной интервенции Запада в эту страну. Вероятно, те же Франция, Британия или Германия отправят бойцов для охраны объектов критической инфраструктуры, чтобы позволить Киеву отправить еще больше военных на ЛБС. В первую очередь натовцы займут Киев, Одессу, Николаев, Львов, возьмут под контроль западную границу Украины, — считает Липовой.

По его мнению, НАТО вряд ли отправит своих военных «в окопы», но если ВС России приблизятся к упомянутым городам, то у Запада «не останется выбора». Эксперт уверен, что иностранные войска станут законной целью для ВС РФ.

Если российские силы к одному из этих городов подойдут, особенно к Киеву, Одессе или Николаеву, если натовцы не успеют смыться оттуда, выбора у них не останется, кроме как вступить в бой с ВС РФ. Но где бы ни засели натовцы, они станут законной военной целью для РФ, уверен, — подытожил Липовой.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца. По словам политика, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Орбан привел в пример власти Германии, которые раньше отказывались поставлять ВСУ смертоносное оружие, а теперь готовы отправить в Киев ракеты, способные «ударить до Москвы или далеко вглубь России».