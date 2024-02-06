Генерал призвал к упреждающему удару после слов главкома ВМСУ о Крыме Герой России Липовой: для защиты Крымского моста нужны упреждающие удары по ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что лучшим способом защитить Крымский мост от новых попыток Вооруженных сил Украины нанести удар по объекту являются упреждающие удары по местам хранения и производства крылатых ракет и БПЛА. Он добавил, что киевский власти «хитры и коварны», поэтому оборону полуострова необходимо укреплять. По его словам, у ВС РФ есть все средства для предотвращения провокаций ВСУ в отношении Крымского моста.

У России есть все для предотвращения и отражения попыток ВСУ атаковать Крымский мост: ПВО, противодронные системы, РЭБ, авиация и флот. Безусловно, оборону Крыма необходимо максимально укреплять. Киев хитер и коварен. Конечно, лучше наносить упреждающий удар по местам хранения и производства ракет и БПЛА, — добавил Липовой.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что до конца 2024 года «Крымский мост не достоит». Военнослужащий утвердительно ответил на вопрос, что объект можно считать «потенциально покойником», а также подчеркнул, что у него есть план действий.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что сообщения о планах Запада помочь Киеву атаковать Крымский мост могут считаться элементом пропаганды. Тем не менее, полагает он, вероятность такого удара не стоит недооценивать, поэтому РФ принимает все необходимые меры для его защиты, в том числе за счет средств ПВО и РЭБ, а также патрулирования акватории и воздушного пространства.