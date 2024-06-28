Генерал оценил возможности ВС России сбивать дроны США над Черным морем Генерал Стаськов: ВС России найдут способы наказать дроны США над Черным морем

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MQ-9 Reaper

ВС РФ не могут поражать беспилотники США, ведущие разведку над Черным морем, в нейтральных водах, но будут искать другие способы для их наказания, заявил в беседе с НСН первый замкомандующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Стаськов. По его словам, такие дроны разрешено глушить средствами радиоэлектронной борьбы.

Вообще мы их сбивать не можем, но, думаю, будут искать другие способы, как их наказать, если действительно установили тот факт, что они корректируют удары украинских дальнобойных ракет, — объяснил Стаськов.

По его словам, для уничтожения БПЛА нужно держать в воздухе авиацию, так как они поднимаются на высоту более 16 км.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее дал поручение Генштабу принять меры по реагированию на провокации над акваторией Черного моря со стороны беспилотников США. В пресс-службе МО РФ также назвали такие действия свидетельством возросшего участия США и стран НАТО в конфликте.

Белоусов ранее провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, где глава российского ведомства указал коллеге на опасность эскалации ситуации. Общение между сторонами прошло по инициативе американской стороны.