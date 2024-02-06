Генерал назвал вероятный срок новых попыток ВСУ разрушить Крымский мост Герой России Липовой: весной ВСУ могут вновь попытаться разрушить Крымский мост

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины попытаются нанести удар по Крымскому мосту и разрушить его ближе к весне-лету 2024-го. Собеседник не исключил, что Киев воспользуется поддержкой советников из стран НАТО и разведданными, полученными от государств-членов блока.

Скорее всего, действиями Киева руководят натовские советники, предоставляя разведданные. Предположу, что ВСУ попытаются нанести удар и разрушить Крымский мост ближе к весне-лету, активизируют свою деятельность вокруг объекта. Вполне возможно, этому будут предшествовать попытки начать крупные наступательные операции ВСУ, — считает Липовой.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что до конца 2024 года «Крымский мост не достоит». Военнослужащий утвердительно ответил на вопрос, что объект можно считать «потенциально покойником», а также подчеркнул, что у него есть план действий.

Накануне военный эксперт Алексей Леонков рассказал NEWS.ru, что сообщения о планах Запада помочь Киеву атаковать Крымский мост могут считаться элементом пропаганды. Тем не менее, полагает он, вероятность такого удара не стоит недооценивать, поэтому РФ принимает все необходимые меры для его защиты, в том числе за счет средств ПВО и РЭБ, а также патрулирования акватории и воздушного пространства.