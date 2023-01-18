Генерал назвал условие для начала большого наступления России зоне СВО Генерал Липовой: российские войска начнут наступление в зоне СВО в ближайшее время

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ «Акация» на Запорожском направлении

Председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой считает, что российские войска в зоне проведения спецоперации могут начать большое наступление уже в ближайшее время. В беседе с «Царьградом» он предложил не загадывать, когда это может начаться. Вместе с тем Липовой считает, что есть все основания ожидать перехода российской армии к наступлению, когда для этого сложатся подходящие погодные условия. Генерал отметил, что заявления властей Украины о том, что не сегодня-завтра ВС РФ начнут наступать, рассчитаны на то, чтобы получить очередную финансовую и военную помощь от НАТО во главе с США.

Когда это начнется? Не будем загадывать — завтра или послезавтра. Но все признаки говорят о том, что в наступление наши пойдут в ближайшее время, как только позволят погодные условия. Потому что в данной ситуации погода тоже влияет на ход ведения боевых действий, особенно наступательного характера, — подчеркнул Липовой.

Генерал также заявил, что приветствует перестановки в руководстве спецоперацией. По словам Липового, он полностью разделяет мнение своих коллег о повышении уровня командования группировкой, участвующей в СВО.

Новым командующим Объединенной группировкой войск 11 января стал глава Генштаба МО РФ Валерий Герасимов. Генерал Сергей Суровикин, прежде руководивший СВО, был назначен заместителем Герасимова наряду с замначальника Генштаба Алексеем Кимом и главкомом сухопутными войсками Олегом Салюковым.