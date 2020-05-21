Генерал МВД раскритиковал идею об «уголовке» за серые зарплаты

В условиях введённых в России ограничительных мер введение уголовной ответственности за серые зарплаты может усугубить вызванные пандемией экономические проблемы.
Такое мнение
Это прежде всего проблемы экономики, налогов. Тем более сейчас, во время кризиса экономики, вызванного пандемией. Введение уголовной ответственности за серые зарплаты может взорвать и без того напряжённую ситуацию, — подчеркнул Жданов.
Как писал NEWS.ru, сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность для всех руководителей компаний, выплачивающих серую зарплату, независимо от суммы. В настоящее время «уголовка» предусмотрена только для случаев, в которых серая зарплата превышает 100 тысяч рублей. Своё предложение член Совфеда добавил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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