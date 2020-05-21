Генерал МВД раскритиковал идею об «уголовке» за серые зарплаты

https://static.news.ru/photo/b526d2c2-9b4d-11ea-84a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях введённых в России ограничительных мер введение уголовной ответственности за серые зарплаты может усугубить вызванные пандемией экономические проблемы.

Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов. Он признал, что проблема серых зарплат достаточно серьёзная, однако отметил, что не все проблемы стоит решать с помощью УК РФ.

Это прежде всего проблемы экономики, налогов. Тем более сейчас, во время кризиса экономики, вызванного пандемией. Введение уголовной ответственности за серые зарплаты может взорвать и без того напряжённую ситуацию, — подчеркнул Жданов.

Как писал NEWS.ru, сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность для всех руководителей компаний, выплачивающих серую зарплату, независимо от суммы. В настоящее время «уголовка» предусмотрена только для случаев, в которых серая зарплата превышает 100 тысяч рублей. Своё предложение член Совфеда добавил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.