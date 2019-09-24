https://static.news.ru/photo/bc057a80-dec4-11e9-aed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ и член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», положительно оценил информацию о поиске школьника, готовившего массовое убийство в кировской школе. Однако, по его словам, делами молодёжи в России никто не занимается системно.

Сейчас в стране нет подразделений, эффективно влияющих на процессы в детской среде.

Сегодня мы должны признать: вся эта «масса» детей и подростков брошена на плечи инспекторам по делам несовершеннолетних и Центра «Э», хотя по закону среди несовершеннолетних вести оперативно-разыскную работу практически нельзя, — отметил он в разговоре с журналистом News.ru.

Михайлов уверен, что государство должно создать ведомство с талантливыми людьми, которые не только умеют, но и хотят работать с несовершеннолетними.

Сегодня с молодёжью никто не хочет работать, все отчитываются формальными результатами. Если что-то произошло, все говорят: «Ай-ай» и начинают кивать друг на друга. Это — самая большая беда нашего времени, — подчеркнул он.

Он отметил, что предотвращение преступления — пример эффективной работы, но она носит несистемный и обрывочный характер.

Представители комитета по делам молодёжи любят работать только с той средой, которая зафиксирована либо в школьных, либо в студенческих аудиториях. А так называемые «партизаны», трудные подростки находятся вне зоны внимания того же самого комитета, хотя это их прямая обязанность. Но они работают с тем, что легче, и не хотят ни на шаг приближаться к угрозам, которые могут выстрелить в будущем, — добавил он.

Эксперт уверен, что за насилием со стороны молодых людей не стоят взрослые провокаторы. Кроме того, не виноват и Интернет, так как подобные инциденты случались задолго до появления Сети.

Очень часто на поведение воздействует не только Интернет, но и сарафанное радио, которое активно распространяет подобного рода слухи, зачастую их приукрашивая и драматизируя. Конечно, мы понимаем, что мир изменился. Но факт остаётся фактом: даже если бы Интернета не было, напряжённая обстановка в обществе, которая сегодня существует, и без Интернета иногда давала бы такие аномалии, — считает он.

Михайлов напомнил, что насилие со стороны подростков уже происходило в начале XX века на волне революционных настроений. На детей прямо или косвенно влияет «турбулентность» общества, что приводит к извращённым формам протеста.

Подростков надо вовлекать в активную жизнь, в том числе в школе и по месту учёбы. Потому что без этого они остаются один на один со своими проблемами, и очень часто их реакция на эти проблемы бывает непредсказуема, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что силовики предотвратили стрельбу в одной из школ Кирова. По данным МВД, стражи порядка смогли вычислить несовершеннолетнего, интересовавшегося темой насилия в образовательном учреждении и планировавшего совершить массовое убийство, используя холодное оружие и самодельное взрывное устройство.