Генерал-майор авиации объяснил, могли ли дроны атаковать Псков из Эстонии Генерал Липовой: Эстония опасается запускать БПЛА по России со своей территории

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Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что атаковавшие Псков дроны не могли быть запущены с территории Эстонии. Эксперт не исключил, что Таллин опасается прямых активных действий против РФ, ограничиваясь «амбициозными заявлениями».

Вряд ли БПЛА на Псков запустили со стороны Эстонии. Агрессии еще нет, но провоцирование ответных мер со стороны России — вполне вероятно. Но, пока, Эстония и в целом Прибалтика, не идет дальше заявлений своих политиков. Пока они опасаются прямых активных действий против России, пока угрожают, делают заявления — одно амбициознее другого, — подчеркнул Липовой.

Он также не исключил, что главной целью попыток ВСУ атаковать территорию РФ с помощью БПЛА является запугивание граждан РФ. Военэксперт предположил, что Киев также стремится нанести урон военной и гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.

Военкор Александр Сладков в свою очередь порекомендовал российским военным проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты.