Миграционная политика России вызывает серьёзную тревогу из-за превращения России в «плацдарм» по созданию огромного количества организованных этнических преступных группировок. Своё мнение по этому вопросу выразил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с «Радио 1»

Миграционная политика вызывает серьезную тревогу. У нас огромное количество людей, которые исповедуют не только националистические и радикально религиозные взгляды на территории России, но еще и большое количество людей, которые превращают наше государство в некий плацдарм для организованных этнических преступных группировок. Это нельзя допускать, — подчеркнул Михайлов.

Он также добавил, что российским спецслужбам до сих пор удается «нивелировать ситуацию в области межнациональных отношений», подчеркнув, что всё ещё присутствует угроза от носителей «определённых» радикальных взглядов. Михайлов подчеркнул, что угроза жизни россиян, в частности, исходит от большого количества «психопатов», в особенности — 2000 года рождения.

Ранее Генпрокуратура признала, что движение религиозных сайентологов представляет угрозу безопасности Российской Федерации. Были признаны нежелательными две американские организации: Всемирный институт сайентологических предприятий и «Библиотека Рона Хаббарда».