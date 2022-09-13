Генерал ФСБ рассказал, по каким принципам вербуют диверсантов Генерал ФСБ Михайлов: для заказчика важен доступ диверсанта к инфраструктуре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диверсантом в современном мире может стать кто угодно: для заказчиков главное, чтобы такой человек разделял их взгляды и был готов совершить преступление, рассказал Lenta.ru генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов. По его словам, их образование и возраст не играют роли, а важен лишь доступ к инфраструктуре, работу которой планируется нарушить при помощи диверсии.

Образование и возраст диверсанта не играют никакой роли, но вот его доступ к конкретной инфраструктуре, где можно совершить диверсию, конечно, будет плюсом. Такой диверсант может специально нарушать технологии производства и правила безопасности, что в некоторых случаях чревато техногенной катастрофой, — рассказал Михайлов.

Диверсантов нередко вербуют в маргинальных кругах, заявил эксперт. По его словам, какими бы идейными ни были диверсанты, для заказчиков они лишь пушечное мясо и расходный материал.

Ранее сотрудники Росгвардии за сутки задержали в Луганской Народной Республике девять пособников Вооруженных сил Украины. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на территории ЛНР они устраивали диверсии. Вместе с ними росгвардейцы обнаружили 10 схронов с вооружением.