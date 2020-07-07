Генерал ФСБ рассказал, как раскрывают шпионов

https://static.news.ru/photo/bfb791a2-c110-11ea-b858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне задержания советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова по подозрению в госизмене, бывший руководитель пресс-службы Федеральной службы безопасности генерал-майор Александр Михайлов сообщил, что данные об информаторе часто поступают из-за рубежа.

Он пояснил, что информация часто приходит от противника, что он вдруг получил документы или материалы, который помогут сделать какие-либо политические или технологические выводы. После этого ФСБ начинает разыскивать информатора.

У нас таких примеров было множество. Мы очень часто узнавали именно из-за кордона, что где-то у нас сидит крот. Крот — это человек, который сидит в нашей норе и ворует у нас семечки. То есть, это человек, который является источником информации для противника. На постоянной, когда он получает задание, или на разовой основе, когда он сам эту информацию сгрёб и потом продал её за рубеж, — сказал Михайлов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Генерал-майор подчеркнул, что «кроты» наносят стране не только технологический ущерб, ведь «если у нас в России есть такие мерзавцы, то репутация страдает».

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустило пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел.

Иван Сафронов 10 лет проработал в «Коммерсанте». Весной 2019 года изданию пришлось удалить его статью о готовящихся поставках Су-35 в Египет, против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Через несколько месяцев, в ноябре 2019 года, Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках по контракту 2018 года опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

Во время суда о выборе Ивану Сафронову меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован с 2012 года. Дело по статье «Госизмена» против него было возбуждено 6 июля, но в нём — уже семь томов. В них утверждается, что в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». США позднее получили секретные сведения от спецслужб Чехии, считает следствие.

Следователь в ходе заседания подчеркивал, что ни о какой журналистской деятельности речи не идёт (ранее об этом же говорил Песков), но при этом упоминал ту статью в «Коммерсанте» о продаже истребителей Египту. Очевидно, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с той самой продажей самолётов, считает один из адвокатов Сафронова Иван Павлов.

Решение о мере пресечения принималось в Лефортовском районном суде Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге суд решил арестовать его на два месяца. По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии.

Пока суд решал вопрос об аресте Сафронова, у здания ФСБ на Лубянке журналисты десятками выходили в одиночные пикеты в защиту своего бывшего коллеги. Полиция их задерживала, несмотря на то, что такая акция протеста не требует никаких согласований.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Сафронова в СМИ основана на эмоциях.