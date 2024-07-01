Генерал ФСБ призвал не списывать на Запад все ЧП в России Генерал ФСБ Михайлов: привязывать Запад к каждому ЧП ошибочно

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Не следует связывать с действиями Запада каждое чрезвычайное происшествие в России, предупредил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с RTVI. По его словам, такой подход и поиск «удобных врагов» может обернуться серьезной ошибкой. В то же время не нужно переоценивать иностранные спецслужбы и воспринимать их через «голливудские стандарты», отметил офицер.

Есть удобные враги, на которых можно списать даже извержение Везувия. Есть американские специальные службы, Госдеп, есть Британия, есть англосаксы, есть огромное количество внешних раздражителей. Если мы к каждому чрезвычайному происшествию, которое произошло на территории России, будем привязывать, так сказать, Запад, мы можем впасть в очень серьезную ошибку, — сказал Михайлов.

Похожее мнение ранее высказал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Если списывать каждый теракт на Украину и НАТО, «этот розовый туман приведет нас к большим проблемам», предупредил он.

Политолог Сергей Марков, комментируя нападения в Дагестане, выразил уверенность, что Украину здесь не при чем. Тысячи украинских ботов информационно поддерживают теракт «просто на автомате», считает он.

В то же время председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уверена в другой версии. Террористический акт в Дагестане был спланирован врагами России, находящимися за границей, заявила она.