Генерал ФСБ предложил защиту из-за жалобы депутатов о домашнем насилии

https://static.news.ru/photo/1b9f2894-96dd-11ea-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юристы движения «Сильная Россия» согласны помочь организациям и СМИ, которые сообщили о росте уровня домашнего насилия во время режима самоизоляции. Причиной стало давление со стороны депутатов Госдумы во главе с Виталием Милоновым. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

При этом в представительстве отметили, что речь идёт «не только о правовой, но и о психологической помощи» правозащитникам, заявил член высшего совета движения, генерал-лейтенант милиции и генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Таким образом он ответил на вопрос РБК о помощи, которую он готов оказать представителям НКО, занимающимся проблемой домашнего насилия.

Нормальный мужчина не будет бить свою мать, жену или ребёнка. Те, кто это делает, — просто подонки, недостойные называться мужчинами, — сказал генерал-майор ФСБ.

При этом ранее МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции. В ведомстве пояснили, что утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений.

Как писал NEWS.ru, ранее полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, что никогда не поднимал руку на женщин. Он считает, что это недопустимо ни при каких обстоятельствах.