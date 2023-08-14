Генерал ФСБ объяснил, почему в России сложно выявлять украинских агентов Генерал ФСБ Михайлов: спецслужбы Украины вербуют обычных российских пенсионеров

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Спецслужбы Украины вербуют обычных российских граждан, которых правоохранителям сложно распознать как диверсантов или террористов, рассказал в беседе с Lenta.ru генерал-майор ФСБ в отставке, бывший контрразведчик Александр Михайлов. Он подчеркнул, что зачастую агентами становятся простые российские пенсионеры.

Когда мы имеем дело с нелегальными подпольными организациями, готовящими террористические акты, это всегда сложность. Еще есть одна сложность, когда речь идет о людях, которые вообще находятся в «мертвой» зоне. То есть это люди, на которых даже подумать нельзя, что они готовы совершить террористический акт. <...> В последнее время мы наблюдаем, как они очень активно вербуют пенсионеров, то есть людей, которые ни сном ни духом не могут попасть в поле зрения специальных служб, — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что завербованные занимаются добычей сведений, представляющих важность для врага, а также совершают террористические атаки. Генерал напомнил об уголовной ответственности для граждан за подобные деяния.

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