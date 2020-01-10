https://static.news.ru/photo/64bb2350-33a7-11ea-bd35-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чварков Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Отстранённого от должности замначальника Военной академии Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Сергея Чваркова Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к трём годам лишения свободы условно. По версии следствия, он похитил 4,3 млн рублей, выделенные на зарплаты.

Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Назначенное наказание считать условным, — цитирует «Интерфакс» судью.

Суд не стал назначать Чваркову штраф и лишать его звания, хотя обвинение настаивало на 4,5 года колонии со штрафом в 450 тыс. рублей и лишением генеральского звания. Чварков свою вину не признал, а его защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, офицер присвоил 4,3 млн рублей, выделенные на зарплаты гражданским сотрудникам академии Генштаба, при реализации госконтракта с разработчиком программного обеспечения — АО «НПО РусБИСтех».

Чварков ранее возглавлял управление по работе с личным составом ВС, а в 2016 году руководил Координационным центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как писал NEWS.ru, изначально в 2018 году Чварков обвинялся в хищении более 5 млн рублей. Однако, по словам его адвоката, следствие не представило прямых доказательств вины офицера. По данным следствия, хищение было совершено в рамках выполнения контракта академии с НПО РусБИСтех. По указанию Чваркова в компанию фиктивно откомандировали несколько человек, которым за три года перечислили несколько миллионов рублей зарплаты.