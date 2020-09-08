Генерал: более мягкий приговор Ефремову вызвал бы возмущение в обществе

https://static.news.ru/photo/0864dfea-f1c7-11ea-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приговор суда по делу актёра Михаила Ефремова является справедливым, а любое «мягкое» наказание возмутило бы общественность. Такого мнения придерживается руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Приговор суда справедливый и вполне ожидаемый. Суд учёл все обстоятельства этого дела, личность Ефремова, последствия совершённого ДТП и вынес справедливый приговор. Правильно, что он обвинительный. ДТП, совершённое в состоянии опьянения, в котором погибают люди, — это тяжкое преступление, — сообщил РИА Новости эксперт.

По его словам, любой излишне мягкий приговор, тем более оправдательный, привёл бы к возмущению в обществе или позволил бы думать, что садиться за руль пьяным — это норма.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.