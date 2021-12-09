Гендиректора «Транснефть — Верхняя Волга» задержали за взятки
Александр Чеков
Александр Чеков
13:45, 09 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Гендиректор «Транснефть — Верхняя Волга» задержан сотрудниками Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о взятках, говорится в сообщении ведомства. Речь идёт о миллионных суммах.
По версии следствия, с 2017-го по декабрь 2021 года подозреваемый, находясь на территории Нижeгородской области, создал организованную преступную группу. В её состав входили подчинённые сотрудники, которые получали взятки от кoммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным общеcтвом.
Согласно разработанной схеме участники группы получали в виде взяток 5–10% от суммы заключённых контрактов. <...> Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей, — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает «Интерфакс», под следствием оказался Юрий Левин. Он задержан. Ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Ранее за взятку в один миллион рублей был арестован бывший начальник ИК-15 Ангарска Иркутской области. Деньги дал ему подчинённый за то, чтобы его не уволили с работы из-за грубого нарушения дисциплины. Бывший начальник колонии взят под стражу на два месяца, до 24 января. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФСИН возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области.