Гендиректора «Транснефть — Верхняя Волга» задержали за взятки

Гендиректор «Транснефть — Верхняя Волга» задержан сотрудниками Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о взятках, говорится в сообщении ведомства. Речь идёт о миллионных суммах.

По версии следствия, с 2017-го по декабрь 2021 года подозреваемый, находясь на территории Нижeгородской области, создал организованную преступную группу. В её состав входили подчинённые сотрудники, которые получали взятки от кoммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным общеcтвом.

Согласно разработанной схеме участники группы получали в виде взяток 5–10% от суммы заключённых контрактов. <...> Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает «Интерфакс», под следствием оказался Юрий Левин. Он задержан. Ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения.