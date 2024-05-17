Гендиректора «Башкирских электрических сетей» отправили в СИЗО за взятки

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Павел Багаев

Уфимский райсуд Башкирии заключил под стражу на два месяца генерального директора АО «Башкирские электрические сети» депутата совета Агидели Павла Багаева, сообщила пресс-служба суда. По версии следствия, обвиняемый, будучи генеральным директором компании, получил 1,6 млн рублей взятки от представителя контрагента. Деньги были переданы за содействие при заключении контрактов о продаже движимого имущества, задействованного при строительстве атомной электростанции в Агидели.

Уфимским районным судом удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Багаева Павла Александровича, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.

В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей.