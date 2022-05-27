Гендиректор рассказал о перспективах развития Rutube к концу 2022 года Гендиректор Rutube Моисеев: функционал видеохостинга будет обновляться ежемесячно

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Если говорить о технических характеристиках видеохостинга, Rutube сейчас находится примерно на одном уровне с западными аналогами, за счет этого функционал сервиса будет обновляться каждый месяц, заявил генеральный директор Rutube Александр Моисеев. Он предположил, что к концу 2022 года отечественный видеохостинг станет «совсем другой развернутой платформой», пишет «Парламентская газета».

У нас есть дорожная карта развития, мы ее полностью пересмотрели в декабре 2021 года. И с точки зрения функционала, и с точки зрения того, что нам надо запускать на платформе. В первую очередь надо было укреплять инфраструктуру, решать сложные проблемы с модерацией, — уточнил Моисеев.

Он добавил, что Rutube усилил свои возможности по объему трафика в два раза. По его словам, в пиковые моменты видеохостинг «держал» до 50 млн пользователей. Гендиректор убежден, что этот показатель можно увеличить в два или даже три раза. Моисеев также добавил, что в скором времени на Rutube появится расширенный кабинет блогера, где авторы контента смогут изучить свою статистику и аналитику.

В целом у нас есть набор наиболее актуальных запросов от пользователей именно нашего видеохостинга. И мы, уверен, в самое ближайшее время дадим то, что они хотят. А в самое ближайшее время мы запустим набор видео, где будет объясняться, какие новации появятся, — добавил гендиректор видеохостинга.



Ранее руководство видеохостинга Rutube обратилось в правоохранительные органы для расследования хакерской атаки, которую совершили на платформу 9 мая. Представители хостинга отметили, что после прошедшего сбоя пользователи получили доступ к эфирному вещанию федеральных телеканалов.