Сотрудники московской IT-компании, получившие отсрочку от Минцифры, получили повестку. Об этом РБК рассказали представители ООО «РДЛ-Телеком». По их словам, повестка пришла также генеральному директору фирмы. В общей сложности шесть человек явились в военкомат Лефортово.

При входе у сотрудников были изъяты паспорта и военные билеты. В сопровождении полиции они были проведены в зал ожидания. На вопрос, расценивать ли это как задержание, сотрудники полиции и управы Лефортово отвечали «нет», однако из зала ожидания никого не выпускали, — рассказали в компании.