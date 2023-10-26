Геммолог озвучила реальную цену «бабушкиных рубинов» Геммолог Иртюга: советские рубины обычно не представляют ценности

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Хранящиеся до сих пор во многих домах драгоценности, оставшиеся с советских времен, — массивные золотые кольца с малиновыми камнями — во многих случаях не представляют особой ценности, рассказала в беседе с aif.ru геммолог Юлия Иртюга. По ее словам, то, что было принято называть рубинами и александритами, на самом деле в большинстве случаев синтетического происхождения, и цену имеет только их золотая оправа.

Александриты и рубины — редкие и дорогостоящие камни. При этом в СССР не было массовой добычи этих камней, но производство ювелирных изделий с их участием было массовым. Почему? В украшениях наших бабушек были не природные, а синтетические рубины, а вставки из александритов — на самом деле это синтетические корунды, — пояснила эксперт.

Она добавила, что такие камни даже внешне отличаются от природных: они слишком крупные и чистые, без каких-либо трещинок или минеральных включений внутри. Поэтому люди, желающие продать «фамильные драгоценности», могут остаться разочарованными: такие камни практически ничего не стоят. Деньги можно выручить только за золотую оправу.

Чтобы узнать цену изделия, эксперт посоветовала умножить стоимость золота той или иной пробы за грамм на вес украшения за вычетом ювелирных вставок.

Таким образом, в теории за золотое кольцо 583-й пробы весом 4 г можно выручить от 13 до 16 тысяч рублей, — пояснила специалист.

Ранее американский журналист и биограф Уолтер Айзексон рассказал, что семью Илона Маска в прошлом разорило изобретение советских ученых. По словам писателя, в 1980-х года отец Илона Эррол Маск жил в ЮАР, где владел изумрудным бизнесом, однако затем советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов.