Гейтс предостерёг от применения вакцины от COVID-19 без должной проверки

https://static.news.ru/photo/449a87ce-d99b-11ea-a4ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что выводить на рынок неэффективную вакцину опасно. По его мнению, так могут поступить Китай или Россия.

Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов, — цитирует его издание The Wired.

Гейтс считает, что из-за «гонки за вакциной» правительства некоторых стран могут одобрить и начать производство небезопасного и неэффективного препарата. Он добавил, что так могут сделать Китай и Россия.

По мнению миллиардера, независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется ещё три-четыре месяца, чтобы выявить все побочные эффекты нового препарата и то, как он сочетается с некоторыми редкими заболеваниями иммунной системы.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что промышленный выпуск первой в стране вакцины от коронавируса должен начаться в сентябре 2020 года. Препарат должны производить три российских компании.

Мантуров напомнил, что вакцина была разработана центром имени Гамалеи. Он взаимодействует с предприятиями во Владимирской, Ярославской и Московской областях. В настоящее время ведётся отладка технологий, на предприятиях докупается оборудование.

Как писал NEWS.ru, испытание вакцины в госпитале Бурденко прошло успешно. У добровольцев обнаружен иммунитет к COVID-19. Вакцина, разрабатываемая Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологи имени Н. Ф. Гамалеи, проходила испытания при поддержке Минобороны.