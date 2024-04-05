Геймеры разнесли «жемчужину» российского геймдева «Смуту» Российские геймеры заявили о чрезмерно высокой стоимости игры «Смута»

Фото: WARGM Play

Руководитель проекта LANGAME Павел Голубев заявил NEWS.ru, что отечественная видеоигра «Смута», посвященная одноименному периоду в истории России, отличается хорошей графикой, но «нарративная составляющая» отстает от аналогичных зарубежных проектов. Он отметил, что появление «Смуты» — однозначно хороший шаг вперед в развитии IT-отрасли РФ.

Если брать графику, анимацию — в «Смуте» сделано все на хорошем уровне, если брать какую-то нарративную составляющую, то она слабее, чем аналогичные игры. Сравнивать «Смуту» с чем-то я бы не стал, но выход данной игры — это хороший шаг в развитии игровой индустрии, который должен был случиться, — считает Голубев.

По словам эксперта в области видеоигр Александра Кузьменко, от «Смуты» не стоит ждать многого, так как разработчики имели в своем распоряжении ограниченный срок для создания проекта. В беседе с NEWS.ru он предположил, что стоимость «Смуты» — две тысячи рублей — сильно завышена.

Очень хорошо передана атмосфера Смуты, это отличный образовательный аспект. Главное, цена — две тысячи рублей — сильно завышена. За эти деньги современный игрок может купить куда более качественный и интересный продукт, — добавил Кузьменко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании отечественной игровой консоли. До 15 июня специалисты должны предоставить программу о производстве консолей и создании собственной операционной системы.