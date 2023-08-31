Где в России не будут продавать алкоголь 1 сентября, что с Москвой и СПБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День знаний в некоторых регионах России введут частичные или полные ограничения на продажу алкогольных напитков. При этом федеральный запрет на продажу спиртного 1 сентября отсутствует. Каких городов не коснется запрет и где можно будет приобрести алкоголь?

Где в России запретят продажу алкоголя 1 сентября

Власти регионов самостоятельно определяют правила и время продажи алкоголя. В День знаний ряд субъектов России и городов введет запрет на розничную продажу алкоголя. Например, в Амурской области приобрести спиртное будет нельзя, однако это не коснется точек общепита и продаж, связанных с вскрытием тары и потреблением алкогольной продукции на месте, пишет berdsk-online.ru.

На территории Астраханской области продажу алкоголя запретят. В Белгородской области в День знаний спиртные напитки не будут продавать во всех магазинах и гипермаркетах, однако запрет не коснется предприятий общественного питания. В Ростове 1 сентября алкоголь нельзя будет купить в розничных магазинах. Такая мера прописана в областном законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В Сахалинской области запрет на продажу алкоголя действует только в тех населенных пунктах, где проводят торжественные линейки хотя бы в одной общеобразовательной организации. На Ставрополье спиртные напитки нельзя будет купить во всех торговых точках региона.

В Смоленске нельзя продавать алкогольную продукцию 1 сентября. В Тюмени из-за праздничных мероприятий будет ограничена продажа алкоголя в местах массового скопления людей и рядом с образовательными учреждениями. В Удмуртии в День знаний приобрести спиртные напитки тоже не получится. Запрет не касается только заведений общепита.

В Калининградской области 1 сентября нельзя будет купить алкоголь. Соответствующий закон региональный парламент принял в ноябре 2019 года. Также запрет на продажу спиртного действует во Владимирской области в соответствии с региональным законом от 14 октября 2014 года.

Будут ли 1 сентября продавать алкоголь в Москве и Санкт-Петербурге

В Ленинградской области продажа спиртных напитков не допускается 1 сентября за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В Санкт-Петербурге действует ежедневное ограничение на продажу алкоголя. Магазинам запрещено отпускать спиртосодержащие напитки с 22 часов до 11 часов. Однако это правило не распространяется на кафе и бары.

В Москве и Московской области действуют федеральные ограничения (запрещено торговать алкоголем с 23:00 до 08:00). Также имеются ограничения по местам розничной продажи.

Как изменятся правила на продажу алкоголя с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года рестораны и бары обяжут наравне с магазинами передавать данные об объемах розничной продажи алкоголя в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Инициаторы поправки в закон 108-ФЗ поясняют такое решение необходимостью вывести из тени оборот крепкого алкоголя. ЕГАИС позволяет отследить путь каждой конкретной бутылки от производителя до покупателя. Под новое правило не подпадают слабоалкогольные продукты: пиво, сидр и медовуха.

Сейчас вскрытую бутылку в ресторанах помечают как реализованную, сканируют ее акцизную марку, а акт о продаже бутылки отправляют в ЕГАИС в течение суток. С сентября информацию будут в момент продажи передавать с помощью QR-кодов. Кроме того, перемены с QR-кодами на чеках затронут магазинный алкоголь. С 1 сентября покупателю должны будут предоставлять чек, где указаны не только цена и количество спиртного, но и QR-код на крепкую выпивку.

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