Где увидеть Деда Мороза в Москве: когда приедет поезд и начнутся елки Поезд Деда Мороза посетит более 80 городов России

Фото: poezddedamoroza.ru

Поезд Деда Мороза в ближайшее время посетит более 80 городов России и проедет около 32 тысяч километров. В каких регионах жители увидят передвижную резиденцию волшебника, что известно о праздничной программе в Москве и Санкт-Петербурге?

Что за поезд Деда Мороза, какая праздничная программа

Поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию главного героя Нового года. В ней есть приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры.

В 2023 году к поезду Деда Мороза также прицепили вагон кукольного театра, в котором покажут представление о сказочных героях, спасающих волшебство.

Россияне смогут посетить передвижную резиденцию и встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Развлекательная программа будет организована не только в поезде, но и на вокзале.

В каких городах остановится поезд Деда Мороза зимой 2023–2024-го

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы первыми в текущем году посетят жителей города в Ямало-Ненецком автономном округе России Лабытнанги. Они прибудут на станцию 13 ноября. На следующий день поезд остановится в Воркуте, а 15 ноября придет на станцию Усинск.

Также в ноябре Дед Мороз и Снегурочка приедут на поезде в Сосногорск, Ухту, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск, Котлас, Киров, Глазов, Верещагино, Пермь. Остановки будут сделаны в городах: Чусовой, Серов, Нижний Тагил, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ноябрьск и Нижневартовск.

В Москву передвижная резиденция прибудет на Белорусский вокзал 27 декабря. В Санкт-Петербурге поезд простоит с 6 по 7 января. Новосибирск Дед Мороз со Снегурочкой посетят 2 декабря, а 18, 21, 23, 25 и 29 числа — Челябинск, Самару, Волгоград, Воронеж и Нижний Новгород соответственно.

В январе поезд Деда Мороза также смогут увидеть жители Оленегорска, Апатит, Пскова, Великого Новгорода, Сонково, Рыбинска, Ярославля, Иваново, Вологды и Архангельска.

Фото: poezddedamoroza.ru

В каких городах расположены резиденции Деда Мороза

Место проживания Деда Мороза — Великий Устюг. Его владения представляют большой участок Волшебного леса, где растут высокие сосны. Дом стоит на поляне, к нему ведут Тропа Сказок и Аллея Чудес. У жилища всегда стоит большая наряженная елка. В резиденции много разнообразных помещений: обсерватория, комната друзей, сказочная библиотека, спальня, гардеробная и комната новогодних елочек.

В 1995 году здание резиденции Деда Мороза в Великом Устюге было включено в список памятников культурного наследия федерального уровня.

В Москве в 2005 году в Кузьминском парке открылась Московская усадьба Деда Мороза. Главному герою Нового года торжественно вручили ключи от нового места жительства, где он останавливается, приезжая в столицу.

В Московской усадьбе Деда Мороза проходят праздничные концерты, игровые программы, экскурсии по теремам зимних волшебников.

Когда начнутся новогодние елки

Новогодние елки и различные праздничные программы активно проходят в российских городах во второй половине декабря. Самым главным представлением считается кремлевская елка, которая проводится с 1961 года. В постановках принимают участие заслуженные деятели театра и музыки. Этой зимой праздничную программу в Кремле будут показывать с 26 декабря по 8 января.

Традиционно новогодние мероприятия также проводятся в храме Христа Спасителя, на киностудии «Мосфильм», в цирках и театрах.

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