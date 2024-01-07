Где сейчас Киркоров и Ивлеева, погода после 9 января: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС/РИА Новости

Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева,

Возможный отъезд из России блогера Анастасии Ивлеевой, певца Филиппа Киркорова и других участников «голой» вечеринки, суд над королевой шансона Любовью Успенской, рекордные морозы в РФ и погода в стране после 9 января — эти темы стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Последние новости об «отъезде» Киркорова и Ивлеевой из России

Как сообщил портал ОСН, народный артист России Филипп Киркоров планировал активно поработать во время новогодних каникул, после чего намеревался отправиться в отпуск. Однако из-за отмены всех его ближайших выступлений в связи с резонансной реакцией общества на участие в «голой» вечеринке Ивлеевой Киркоров, предположили авторы публикации, может уже совсем скоро покинуть страну.

По словам источника ОСН, близкого к певцу, изначально артист намеревался отправиться в отпуск в середине января, но, возможно, он решит сделать это раньше. Сам Киркоров сообщения об отъезде из России пока не комментировал.

На фоне «отмены» Киркорова в новогодних телешоу продюсер Яна Рудковская пригласила его и Диму Билана на шоу своего супруга — двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. По словам Рудковской, певцы — ее друзья и она не видит причин не приглашать их.

«Он (Киркоров. — NEWS.ru) наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить: „Галя, у нас отмена“? Все ждут на наших шоу двух людей — Филиппа и Диму. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу», — заявила Рудковская

4 января Telegram-канал «Небожена» сообщил, что телеведущая Анастасия Ивлеева решила покинуть Россию и отправиться в Дубай — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как писал канал, отъезд не является эмиграцией — Ивлеева намерена вернуться в Россию через определенное время.

«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — говорилось в публикации «Небожены».

6 января блогер и участница «голой» вечеринки Ксения Собчак подтвердила информацию о том, что Ивлеева уехала из России.

«Рэпер Николай Васильев (Vacio) повторно задержан, ему снова вменяют мелкое хулиганство. Настя Ивлеева уехала за границу — потому что тоже опасается последствий. <...> Неужели это такая форма публичной казни, не за преступление, а за глупость и неадекватность времени? Это нельзя воспринимать иначе как сигнал всем: бояться», — написала Ксения Собчак.

Однако уже спустя несколько минут после публикации Собчак в Telegram-канале Ивлеевой появилось видео, на котором Анастасия утверждает, что находится в Санкт-Петербурге, где проводит праздники с семьей, поздравляет всех с Рождеством и призывает не верить слухам.

«Морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, близкими и друзьями. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть и перезагрузиться», — отметила блогер.

Собчак в свою очередь также отреагировала на данный пост Ивлеевой. Она рассказала, что получила информацию об отъезде Ивлеевой от адвокатов, которые занимаются делом рэпера Vacio, задержанного после «голой» вечеринки, — того самого, что пришел на мероприятие «в одном носке» на интимном месте.

«Настя сняла кружок из Петербурга: проводит время с семьей. У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом Vacio. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», — написала Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Кто и почему хочет подать в суд на Успенскую

Стало известно, что автор слов и музыки песни «По полюшку» Наталья Лапина готовит иск в суд на исполнительницу композиции Любовь Успенскую из-за возможного нарушения авторских прав во время выступления на новогоднем огоньке. По словам Лапиной, Успенская поет ее хит на протяжении трех лет, не считая нужным платить отчисления за авторские права. Композитор отметила, что ей обидно из-за того, что певица, предположительно, зарабатывает деньги на ее музыке.

«Никакого разрешения на исполнение песни „По полюшку“ в новогоднем огоньке я Успенской не давала. Она поет мой хит уже на протяжении трех лет, нагло нарушая авторские права. Дело в том, что Успенская не считает нужным платить автору. Мой юрист уже в ближайшее время направит претензию ей и на канал за нарушение авторских прав. Как автору мне обидно, что Успенская продолжает зарабатывать на песне „По полюшку“ деньги, исполняя ее на всех концертах, а я от этого ничего не получаю», — заявила Лапина.

Лапина пояснила, что пыталась договориться с Успенской о выплате авторских гонораров, но та, по словам автора песни, отказалась идти на компромисс. Композитор отметила, что могла бы написать для певицы новые хиты, но не станет этого делать.

«Я бы Успенской продолжала писать, вы же видите, что за три года у нее не появилось ни одного большого хита. У меня есть много композиций, которые бы она могла исполнить. Но после такого ее отношения ко мне как к автору не хочу с ней связываться», — подчеркнула Лапина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Потеплеет ли в России после новогодних праздников, погода с 9 января

Погода в Москве в начале года побила температурные рекорды холода. Какие прогнозы дают синоптики, когда стоит ждать тепла в России в ближайшее время?

Столичный синоптик Михаил Леус рассказал, что ночь на 4 января 2024 года в Москве стала самой холодной в XXI веке. Температура на базовой метеостанции столицы на ВДНХ опустилась до −27 градусов, побив предыдущий рекорд этой зимы, который был установлен накануне.

«Такие значения на 18–19 градусов ниже климатической нормы. Последний раз 4 января такие морозы в Москве наблюдались более 40 лет назад, в 1982 году, тогда морозы окрепли до −27,7 градуса», — рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Как отметил синоптик Евгений Тишковец из центра «Фобос», в XXI веке температура в Москве лишь дважды опускалась ниже отметки в −20 градусов, в 2002 и 2010 году. Впрочем, бывали в столице и более сильные морозы — 4 января 1894 года в Москве зафиксировали −34,3 градуса.

В условиях сильных морозов в Москве начали появляться редкие природные явления, такие как «ледяные иглы», мельчайшие кристаллы льда, который погода «выморозила» из водяного пара, содержащегося в воздухе.

В Подмосковье погода на несколько градусов холоднее, чем в Москве, и местами уходила ниже отметки в −30 градусов, сообщил Леус.

«Холоднее всего было в Дмитрове и Луговой, там минимум составил −31,3 градуса, а также в Клину, где метеорологи зафиксировали −32,0 градуса», — отмечает синоптик в своем Telegram-канале.

В условиях резкого похолодания жители Подмосковья могли наблюдать «тройное солнце», оптический эффект гало вокруг яркого солнца в ясную погоду. Такое явление также называют «ушастое солнце», «солнечные псы» или паргелий.

Синоптик Михаил Леус заявил, что похолодание в Москве «достигло своего апогея». После краткого похолодания в воскресенье и понедельник погода в столице кардинально переменится.

«С началом трудовых будней рост температуры станет более активным, и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы», — заявил Леус.

По данным «Метеоновостей», уже 9 января температура воздуха может достичь −5 градусов. В течение следующей недели мощные порывы западного ветра будут разогревать воздух в Москве, пока к пятнице, 12 января, он не достигнет температурного нуля. В дальнейшем ожидается слабый минус с глубокими заморозками по ночам.

Данные погодных карт «Яндекс.Погоды» показывают, что зона аномального холода, которая пришла в европейскую часть России после Нового года, постепенно смещается на Южный Урал. К утру 9 января в центре холодов окажутся Екатеринбург, Уфа, Оренбург, Самара и Пенза, где будет от −22 до −27 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Морозная погода в Москве

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