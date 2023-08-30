Где пряталась фигуристка Алина Горбачева: как накажут, что будет с карьерой

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алина Горбачева

Фигуристка Алина Горбачева, поисками которой занимались правоохранительные органы с кинологами и дайверами, принесла извинения за свое исчезновение. Где находилась спортсменка и какое ей грозит наказание?

Мать фигуристки Екатерина Горбачева сообщила о пропаже Алины 29 августа. По ее словам, девушка перестала выходить на связь накануне после тренировки на катке «Чкалов Арены» в Москве. Сотрудники правоохранительных органов провели поисковую операцию с привлечением спасательных катеров и водолазов, рассматривая версию, что спортсменка могла утонуть в Москве-реке. Позднее столичная прокуратура сообщила, что 16-летняя фигуристка попала на камеры одного из столичного кафе. К вечеру несовершеннолетнюю нашли в кинотеатре, противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Что сказала Алина Горбачева на допросе

Сотрудники СК провели следственные действия с Алиной Горбачевой. В ходе допроса спортсменка рассказала, что после тренировки ушла гулять в парк, а ночь с 28 на 29 августа провела в подъезде одного из жилых домов.

Утром фигуристка отправилась по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе. Вечером она посетила кинотеатр торгового центра «Вегас», где планировала поспать во время сеанса. Там девочку и нашли правоохранители. Следственный комитет закрыл уголовное дело об убийстве, возбужденное после пропажи фигуристки, за отсутствием состава преступления.

Сейчас Горбачева находится с матерью и тренером Софьей Федченко, к которой из Краснодара переехала жить в Москву в возрасте девяти лет. Предполагалось, что в семье был конфликт из-за обсуждения вопроса о смене наставницы.

После общения со следователями фигуристка опубликовала пост в социальных сетях, в котором принесла извинения и попросила не верить слухам о ссоре с родителями и тренером.

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной. Я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!» — написала Алина.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачева Фото: Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева Фото: Соцсети Алина Горбачева

Будет ли наказана фигуристка Горбачева

Адвокат Леонид Исаев заявил NEWS.ru, что в действиях 16-летней фигуристки нет состава преступления, поэтому ей не грозит ни уголовное, ни административное наказание.

«Просто человек забыл о времени и о волнующихся родителях, чье заявление в полицию о пропаже ребенка было вполне оправданным, так как у них, судя по всему, действительно не было связи с дочерью, и они пытались сделать все возможное для ее обнаружения. В связи с чем еще раз напомню: полиция обязана принимать заявление о пропаже человека сразу же, а не через трое суток, как часто любят говорить некоторые морально нечистоплотные сотрудники правоохранительных органов», — отметил адвокат.

Поступок Алины Горбачевой никак не скажется на ее карьере, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. По ее мнению, пропажей спортсменка только усилила внимание к своей персоне.

«То, что она вытворила, это просто отвратительно. Она что, не видела, что с утра взорвался весь интернет и что все нервничают из-за нее? А нашлась она только вечером. Не могла сообщить, что с ней все в порядке? На ней это никак не скажется, потому что были люди, которые не знали, кто такая Алина Горбачева, а теперь все знают о ней. Она о себе заявила», — сообщила Бестемьянова.

Участвовавшая в поисках Горбачевой чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева призвала ни в чем не винить юную спортсменку.

«Спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с кем можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И это иногда приводит к тому, что произошло. Ни в коем случае не вините ее в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают ее родители и другие взрослые люди, несущие ответственность за девочку», — написала Худайбердиева в соцсетях.

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