Онищенко посоветовал, где и как справлять Новый год

https://static.news.ru/photo/3b7ce6c2-4297-11eb-a830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лучшим решением в этот раз будет встретить Новый год дома. Хотя и другие варианты совсем исключать нельзя, заявил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По мнению бывшего главного санитарного врача страны, отпраздновать зимнее торжество можно было бы и в ресторане. Но при соблюдении ряда условий, главное из которых — пускать внутрь тех, кто уже вакцинировался от коронавируса.

Такие разрешения надо дать там, где есть хорошее производство, нормальные, оборудованные, вентилируемые залы. Где имеются, в конце концов, отдельные кабины, куда может прийти отдельная семья и сидеть там, — цитирует Онищенко KP.RU.

Также он высказался за идею праздновать Новый год в парках. Это могло бы стать неплохой альтернативой шумным тусовкам в клубах, полагает депутат. Однако, уточнил он, вход стоит сделать по билетам, чтобы не допустить скопления народа.

Что касается зарубежного отдыха, то в экзотические Танзанию и Мозамбик, считает медик, сейчас мало кто рискнёт отправиться. Отдых в Турции он же раскритиковал, так как там «абсолютно необязательный бизнес, который скажет вам, что там ничего — никакого коронавируса — нет, а на самом деле половина персонала будет больна».

Таким образом, резюмировал Онищенко, при таком ограниченном выборе лучшим способом будет всё-таки празднование дома в кругу семьи.

Ранее Онищенко предложил перенести новогодние каникулы на май. Как писал NEWS.ru, несмотря на критику его позиции, он продолжает настаивать на том, что россияне не должны «так долго» отдыхать на Новый год.