https://static.news.ru/photo/cf326eb4-637c-11ea-b3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума (ГД) 11 марта 2020 года одобрила в первом чтении проект закона, предусматривающего уголовное наказание за нарушения на референдуме по поправкам в Конституцию РФ. Также документ вводит новую для страны процедуру — общероссийское голосование.

Привлекать к ответственности злоумышленников предложили парламентарий Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения собираются внести в Уголовный кодекс РФ, говорится на сайте ГД РФ. По словам Крашенинникова, санкции предусматривают наказание от штрафов до 4 лет лишения свободы.

Также Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в параметры федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер, озвученных в послании президента РФ. Третье чтение состоится 12 марта.

Проект подразумевает увеличение расходов бюджета в текущем году на 162,7 млрд рублей — до 19,666 трлн рублей, в 2021 году — на 556,9 млрд рублей, до 21,190 трлн, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.

В целом затраты государства на реализацию послания составят 4,57 трлн рублей, в том числе 4,36 трлн из федерального бюджета.

Как писал NEWS.ru, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что российская бюджетная система гарантирует выполнение всех обязательств перед гражданами. Она заверила, что в бюджете на эти цели заложены необходимые средства и текущая экономическая ситуация не влияет на выделение ассигнований.