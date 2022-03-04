ГД рассмотрит законопроекты по защите граждан и бизнеса в условиях санкций

Госдума 4 марта рассмотрит ряд законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, о кредитных каникулах, амнистии капитала, моратории на проверки МСП и аккредитованных IT-компаний и других, написал в своём Telegram-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что поступившие на рассмотрение Думы документы предусматривают возможность граждан и предпринимателей до 30 сентября текущего года обратиться к кредиторам с требованием об изменении условий обслуживания потребительских и ипотечных кредитов, механизмы дополнительной индексации пенсий, расширение списка лекарств для закупки медучреждениями по упрощённой схеме.

Что касается бизнеса, то помимо амнистии капитала и моратория на проверки, у компаний может появиться возможность осуществлять деятельность без продления лицензий.

Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна, — написал Володин.

Он подчеркнул, что эти вопросы находятся на постоянном контроле президента Владимира Путина. Парламентарий добавил, что единственным возможным ответом на западные санкции является развитие России.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил меры по поддержке малого и среднего бизнеса, анонсированные правительством. По его словам, «хорошо, но мало». Поддержка в условиях новых санкций потребуется серьёзная и более широкая.