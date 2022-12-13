Госдума продлила антисанкционное спецрегулирование в экономике на 2023 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума по инициативе правительства РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон о продлении специального антисанкционного регулирования в экономике на 2023 год. Закон коснется корпоративных отношений и стимулирования деятельности арендаторов, ушедших с российского рынка. Закон был принят для того, чтобы снизить последствия антироссийских санкций, введенных Западом после начала СВО на Украине.

По итогам правоприменительной практики представляется целесообразным распространить действие части норм до июля 2023 г., а части — до конца 2023 года, — сказано в пояснительной записке.

Таким образом, в 2023 году будут продлены нормы, которые позволяют не учитывать снижение стоимости чистых активов акционерного общества (АО) или общества с ограниченной ответственностью (ООО) ниже размера их уставного капитала.

Помимо этого, принятый закон продлевает дополнительные полномочия совета директоров Центробанка РФ в рамках антисанкционных мер.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что новые антисанкционные меры могут выразиться в виде внесения изменений в закон «Об образовании в РФ». По его словам, комитет предварительно поддержал ко второму чтению блок поправок регуляторного характера, которые доказали эффективность в этом году.