ГД приняла закон о внешнем управлении ушедшими из России компаниями

Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий внешнее управление в тех компаниях, которые ушли с российского рынка на фоне начала специальной военной операции. Данный документ внесла группа сенаторов и депутатов партии «Единая Россия». Внешнее управление предполагает проведение комплексных мер по оздоровлению предприятия, объявившего о банкротстве, пишет ТАСС. При этом внешним управляющем может стать только специалист с высшим юридическим или экономическим образованием, обладающий необходимыми компетенциями.

Документ касается тех компаний, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики (например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими), — сообщили на сайте Госдумы.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сотрудники ушедших из России иностранных компаний не останутся без работы, так как власти разработали план возможной замены этих концернов другими игроками. Также он попросил руководителей иностранных компаний поторопиться с принятием решений о продолжении их работы в России.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» заявил, что отечественные предприятия общественного питания станут заменой покинувшим российский рынок иностранным компаниям. Это же, по его словам, касается и зарубежных брендов, нишу которых займут российские дизайнеры.