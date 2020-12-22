ГД одобрила поправку, обязывающую соцсети блокировать запрещённый контент

https://static.news.ru/photo/bc9a2d24-4449-11eb-84ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нижняя палата парламента одобрила на пленарном заседании изменения в обязанностях социальных сетей. С 1 февраля они обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправные публикации.

К запрещённому контенту относятся материалы с порнографическим изображением детей, информации, которая склоняет несовершеннолетних к употреблению и изготовлению наркотиков, самоубийству и призывах к нему. Недопустима также реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Поправку к законопроекту 2017 года внесли в Госдуму 21 декабря депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Поправка регламентирует и само понятие «социальная сеть». В документе поясняется, что это интернет-ресурс, который распространяет информацию с помощью персональных страниц. Соцсетью он считается, если в течение суток доступ на такой ресурс осуществляют более 500 тыс. человек в России. Ведение реестра соцсетей предлагается передать Роскомнадзору.

23 декабря состоится третье чтение законопроекта. Кроме него Госдума во втором, основном чтении, приняла проект по регулированию соцсетей, в который и вносилась поправка. Хинштейн при этом рассчитывает, что в третьем чтении законопроект будет принят до конца недели.

Авторы инициативы, передаёт ТАСС, при этом подчёркивают , что проект не предусматривает санкций, и рассчитывают на добровольное соблюдение соцсетями его положений. Боярский при этом подчёркивал, что речи о полном запрете мата в соцсетях не идёт.

При этом видеосервис YouTube стал лидером среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году, сообщили в Роскомнадзоре. Отмечается также, что 60% ложных новостей были так или иначе связаны с темой пандемии коронавируса, сообщал NEWS.ru.