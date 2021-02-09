ГД одобрила во втором чтении штрафы за блокировку материалов СМИ РФ в Сети

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект, который предполагает введение штрафов в размере до 3 млн рублей для владельцев IT-сервисов, которые блокируют доступ к «общественно значимой информации» российских СМИ.
Согласно документу,
Второе чтение является ключевым для законопроекта, однако документ теперь должен пройти третье чтение в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.
23 декабря депутаты Государственной думы приняли законопроект, согласно которому Роскомнадзор получает право блокировать онлайн-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие этого закона попадают YouTube, Facebook и Twitter. В законе появилось понятие статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Он может быть присвоен генпрокурором и его заместителями по согласованию с МИД РФ.
Роскомнадзор, в свою очередь, сможет не только ограничивать доступ к ресурсам, но и замедлять их трафик. Один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, рассказал журналистам о санкциях для нарушителей, писал NEWS.ru.