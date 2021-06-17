СМИ обязали упоминать о запрете террористических организаций

https://static.news.ru/photo/2ee0df36-cf5f-11eb-a75c-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или её деятельность запрещена, сообщает «Парламентская газета».

За нарушение закона полагается штраф: для граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Документ распространяет указанные требования на любые упоминания о террористических организациях, чья деятельность в России запрещена, ограничена или уже ликвидирована. Законопроект был внесён в нижнюю палату 21 января главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским.

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект, который ужесточает требования к цитированию журналистами информации других изданий. После вступления документа в силу сотрудники СМИ будут нести ответственность за распространение недостоверных сведений, если нельзя установить главного редактора первоисточника.