СМИ обязали упоминать о запрете террористических организаций

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или её деятельность запрещена, сообщает «Парламентская газета».
За нарушение закона
Документ распространяет указанные требования на любые упоминания о террористических организациях, чья деятельность в России запрещена, ограничена или уже ликвидирована. Законопроект был внесён в нижнюю палату 21 января главой думского комитета по информполитике Александром Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским.
Накануне Совет Федерации одобрил законопроект, который ужесточает требования к цитированию журналистами информации других изданий. После вступления документа в силу сотрудники СМИ будут нести ответственность за распространение недостоверных сведений, если нельзя установить главного редактора первоисточника.