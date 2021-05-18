ГД намерена не допустить к выборам причастных к экстремизму

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект, если он будет одобрен при финальном рассмотрении, запретит участвовать в выборах лицам, причастным к экстремизму и/или терроризму. При этом, он коснётся участников экстремистского сообщества, начиная от учредителя и заканчивая «иным лицом, причастным к деятельности таких организаций», говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, под действие законопроекта, в случае принятия, попадают не только непосредственные участники организаций, но и сочувствующие им.

Ранее законопроект о запрете избираться в Государственную думу гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, был внесён в нижнюю палату парламента. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв.

Если проект закона будет принят, то путь в Госдуму может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.