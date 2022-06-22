ГД может рассмотреть вопрос об оказании психологической помощи удалёнщикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деятельность работодателя, направленная на поддержание здорового коллектива, всегда хороша, но другой вопрос, что в массовом порядке удаленная работа практикуется с 2020 года, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. По ее мнению, пока не имеется достаточной информации, чтобы понять, каким образом работодатель должен поддерживать работающих на дому сотрудников. В то же время депутат рассказала, что сейчас ведется подготовка Трудового кодекса и этот вопрос, возможно, также будет обсуждаться.

Я пока не готова сказать, насколько достаточно накопили материала для того, чтобы понять, каким образом работодатель должен психофизическое состояние сотрудников поддерживать. Практики и теории не хватает для того, чтобы это все облечь в нормативную базу. С другой стороны, мы знаем практику международную, когда и без пандемии работодатели используют такой формат, когда переводят сотрудников, тем самым экономят средства, дают им возможности, сотрудники больше времени проводят с семьей. Для них создаются комфортные условия. Все эти вещи нужно учесть и тогда уже принимать решение. Могу только сказать, что сейчас идет активная работа над подготовкой Трудового кодекса, поправок и закона о занятости, который давно был создан, работает внутри «Единой России» рабочая группа, и возможно, этот вопрос будет обсуждаться, — заявила Цунаева.

Ранее кандидат юридических наук, доцент ВШЭ Елена Серебрякова заявила, что в России следует на законодательном уровне обязать работодателей поддерживать психосоциальное здоровье сотрудников, работающих из дома. По её словам, сейчас работодатель не должен выявлять и управлять психосоциальными рисками сотрудников. Появление законодательного регулирования в этой сфере должно защитить работников от проблем со здоровьем.