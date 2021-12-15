«Газпром» выполнил обязательства по транзиту газа через Украину на 2021 год

«Газпром» с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м российского газа. Об этом сообщили ТАСС в холдинге, добавив, что выполнили свои обязательства на 2021 год в полном объёме.

Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через её территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объёму, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год, — сообщило агентство.

В «Газпроме» сообщили, что холдинг продолжает поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Москва не желает обсуждать с Киевом вопрос о заключении нового договора на транзит российского газа. По его словам, нет «даже намёка» на подобные переговоры, тогда как участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока — 2» не позволит Киеву остановить данный процесс. Он подчеркнул, что Киев готов оспаривать в суде сертификацию проекта, если посчитает, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину уже нынешней зимой по политическим соображениям.