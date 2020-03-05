https://static.news.ru/photo/1b658856-5ef1-11ea-b332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

«Газпром» не получал от Китая уведомлений о форс-мажоре из-за коронавируса, а поставки газа идут в штатном режиме. Об этом заявили в компании.

Никаких уведомлений не получали. Поставки идут в штатном режиме, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что ранее появилась информация, что крупнейший китайский импортер газа Petrochina объявил форс-мажор из-за ситуации с коронавирусом.

Опасная болезнь зародилась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 95 тысяч человек. От болезни умерли 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 53 тысячам.

Как писал NEWS.ru, эксперты опасаются, что если эпидемия продолжится, то экономике Китая понадобится меньше сырья, одним из главных поставщиков которого для своего соседа остаётся Россия.