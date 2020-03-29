https://static.news.ru/photo/fc170b74-71dc-11ea-968c-fa163e074e61_660.jpg Фото: invest.gazprom.ru

Администрация компании «Газпром» приняла решение о дезинфекции помещений в офисном центре «Юпитер» в Пулково. В этом месте работала сотрудница, у которой обнаружили коронавирус.

Кроме того, всех сотрудников департамента капитального ремонта, в котором она трудилась, проверяют на COVID-19, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как писал NEWS.ru, работница «Газпрома» заразилась коронавирусной инфекцией. В настоящее время устанавливается круг людей, с которыми она контактировала. Специалист чувствует себя удовлетворительно, медики оценивают её состояние как стабильное.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.