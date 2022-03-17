«Газпром» призвал своих сотрудников сплотиться вокруг Путина

Руководство «Газпрома» разослало своим сотрудникам письма с призывом сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и «не поддаваться на провокации», пишет издание «Агентство». В обращении к коллегам председатель правления компании Алексей Миллер отметил, что сейчас как никогда важно оставаться преданными общему делу.

Сегодня нам как никогда важно оставаться преданными общему делу. Сплотиться вокруг нашего Президента. Чтобы сберечь Россию такой, какой мы её знаем и любим. Сохранить нашу Родину сильной, великой державой, — написал Миллер.

В свою очередь, генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров подчеркнул, что враги давят на Россию, пытаются сломить её граждан, заставить усомниться в правильном курсе, выбранном президентом.

Именно сейчас мы должны поддержать решения, направленные на защиту национальной безопасности. И наша с Вами задача — стоять твёрдо на страже интересов правды, справедливости и объективности, — говорится в письме Жарова.

Письмо от Жарова сотрудники получили 5 марта, после письма Миллера, которое также было опубликовано на сайте Нефтегазстройпрофсоюза, но позднее удалено.

Ранее 110 деятелей культуры отправили президенту Владимиру Путину письмо со словами поддержки его действий на Украине. Николай Бурляев, Дмитрий Певцов, Мария Шукшина, Захар Прилепин и другие подчеркнули, что «кровопролитие — это страшно, но промедление было бы подобно смерти, уничтожению нашей страны».