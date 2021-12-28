«Газпром» представил проект нового небоскрёба в Санкт-Петербурге
«Газпром» анонсировал строительство небоскрёба «Лахта Центр 3»
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:25, 28 декабря 2021
Фото: Газпром/youtube.com
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Пресс-служба компании «Газпром» анонсировала концепцию третьего небоскрёба в рамках проекта «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге — «Лахта Центр 3». Высота нового здания на берегу Финского залива составит 550 метров, площадь — 179 тысяч квадратных метров. В мае компания сообщила о строительстве «Лахта Центр 2» высотой 703 м.
В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра представлена концепция третьего небоскрёба.С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий, — говорится в сообщении компании.
«Лахта Центр» — многофункциональный общественно-деловой комплекс и центральный офис компании «Газпром» в Санкт-Петербурге. Общая площадь комплекса составляет 570 тыс. кв. м., а Башня «Лахта Центр» — самое высокое здание Европы и самый северный небоскрёб в мире
Ранее сообщалось, что стоимость строительства «Лахта Центра» почти в два раза превзошла затраты на возведение самого высокого здания в мире — 828-метровой башни Бурдж-Халифа в Дубае.