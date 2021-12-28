«Газпром» представил проект нового небоскрёба в Санкт-Петербурге

Пресс-служба компании «Газпром» анонсировала концепцию третьего небоскрёба в рамках проекта «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге — «Лахта Центр 3». Высота нового здания на берегу Финского залива составит 550 метров, площадь — 179 тысяч квадратных метров. В мае компания сообщила о строительстве «Лахта Центр 2» высотой 703 м.

В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра представлена концепция третьего небоскрёба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий, — говорится в сообщении компании.

«Лахта Центр» — многофункциональный общественно-деловой комплекс и центральный офис компании «Газпром» в Санкт-Петербурге. Общая площадь комплекса составляет 570 тыс. кв. м., а Башня «Лахта Центр» — самое высокое здание Европы и самый северный небоскрёб в мире

Ранее сообщалось, что стоимость строительства «Лахта Центра» почти в два раза превзошла затраты на возведение самого высокого здания в мире — 828-метровой башни Бурдж-Халифа в Дубае.