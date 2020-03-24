https://static.news.ru/photo/b7d2e196-6ddf-11ea-9189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудникам «Газпрома», которых не перевели на удалённую работу, рекомендовали в столовых держаться друг от друга на расстоянии из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам источника, знакомого с ситуацией, хозяйственное управление компании сообщило работникам о необходимости соблюдать расстояние в один метр во время приёма пищи, а лучше брать еду навынос в одноразовых контейнерах, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что режим удалённой работы, на который российские власти рекомендовали перевести сотрудников из-за распространения коронавируса, не соблюдают более половины работодателей.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.