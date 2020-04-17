«Газпром нефть» объявила о бесплатной замене масла в автомобилях неотложки

https://static.news.ru/photo/4d713a2e-80bc-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Газпром нефть» в рамках социальной программы по противодействию коронавирусной инфекции начала проводить бесплатное ТО автомобилей скорой помощи на специализированных станциях G-Energy Service.

Бесплатный сервис для автопарков скорой медицинской помощи доступен на 73 станциях техобслуживания G-Energy Service в ХМАО, Московской, Омской, Оренбургской, Томской областях и ещё 22 регионах России, — говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что к подбору моторных масел и расходных материалов специалисты подходят индивидуально, учитывая тип двигателя. В рамках программы «Антивирус» компания также начала безвозмездно заправлять топливом скорые Омской области, Ноябрьска и Муравленко, а также автомобили волонтёров, доставляющих продукты старикам.

Как писал NEWS.ru, кабмин выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи для российских регионов в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Уточняется, что на эти средства будут приобретены 1200 автомобилей. Мера направлена на обеспечение готовности медучреждений к приёму больных, инфицированных COVID-19.