«Газпром-медиа» поможет РПЦ с трансляциями богослужений перед Пасхой

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Компании «Ситимобил» и «Везёт» рассказали о своих действиях при ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в Москве. Агрегаторы начали информировать таксистов о необходимости получить пропуск.

Представитель «Везёт» рассказал журналистам ТАСС, что документ могут получить шофёры, имеющие разрешение на работу легкового такси, и продолжать работу. В «Ситимобиле» отметили, что водители начнут проверять пропуска у пассажиров, когда...