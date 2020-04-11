Общество

«Газпром-медиа» поможет РПЦ с трансляциями богослужений перед Пасхой

23:15, 11 апреля 2020
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Холдинг «Газпром-медиа», включающий телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ» и другие, организует трансляции богослужений Страстной седмицы из православных храмов Москвы и Санкт-Петербурга.

Съёмки организует ответственное за спортивные трансляции подразделение «Матч ТВ».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией «Газпром-медиа» предоставит зрителям бесплатный доступ к трансляциям через интернет-кинотеатр Premier, — передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях