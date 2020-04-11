«Газпром-медиа» поможет РПЦ с трансляциями богослужений перед Пасхой

Холдинг «Газпром-медиа», включающий телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ» и другие, организует трансляции богослужений Страстной седмицы из православных храмов Москвы и Санкт-Петербурга.
Съёмки организует ответственное за спортивные трансляции подразделение «Матч ТВ».
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией «Газпром-медиа» предоставит зрителям бесплатный доступ к трансляциям через интернет-кинотеатр Premier, — передаёт «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен