«Газпром-медиа» объяснил отказ от продления прав на название «Эхо Москвы» «Газпром-медиа» назвал ликвидацию ЗАО «Эхо Москвы» целесообразной

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Газпром-медиа Холдинг» принял решение отказаться от прав на название «Эхо Москвы», так как он считает целесообразной ликвидацию радиостанции, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Специалисты подчеркнули, что ликвидация «Эха Москвы» предлагалась неоднократно, хозяйственная деятельность общества была прекращена более года назад.

В настоящее время общество генерирует исключительно убытки. Миноритарные акционеры в финансировании общества не участвуют и никаких предложений по деятельности общества не выносят, — уточнили в пресс-службе.

В то же время бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) считает, что отказ «Газпром-медиа Холдинга» от прав на название «Эхо Москвы» является сговором. По его словам, стоимость товарного знака составляет несколько миллионов долларов. В то же время в самом холдинге с таким заявлением не согласны. В пресс-службе подчеркнули, что стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы» в его нынешнем состоянии «сильно преувеличена».

Алексей Венедиктов ранее оценил идею «России сегодня» забрать название «Эхо Москвы». По его мнению, подобные действия со стороны информационного агентства можно расценить как мародерство.