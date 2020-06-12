Газопровод в Омске восстановили после удара молнии

На участке газопровода в Кировском районе Омска, где 12 июня из-за попадания молнии произошёл пожар, завершились аварийно-спасательные работы.
Об этом сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ. По его данным, 13 июня газ начал поступать потребителям,
13 июня в 12:00 аварийно-восстановительные работы завершены. В 12:30 начат пуск газа потребителям, — говорится в сообщении.
12 июня в результате попадания молнии на распределительном стальном газопроводе высокого давления второй категории началось возгорание, произошла утечка газа. Никто не пострадал, однако более 66 тыс. абонентов остались без газоснабжения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что омская прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований промышленной безопасности после возгорания газопровода из-за попадания молнии.
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