Газманов опроверг информацию о получении многомиллионной суммы Газманов опроверг информацию, что ему выделили 17 млн рублей на создание песенной базы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов опроверг информацию, что власти выделили ему 17 млн рублей на создание базы патриотических песен. В видеообращении для ТАСС артист пояснил, что государство направило данную сумму в фонд «Равенство возможностей». Организация, как пояснил Газманов, потратит эти средства на реализацию песенного конкурса «Родники», а не на разработку каталога патриотических песен.

Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд «Равенство возможностей», — заявил Газманов.

В рамках проекта должен быть создан интернет-портал «Родники». Кроме того, запланировано проведение конкурсного отбора лучших песен членами жюри для участия в итоговом гала-концерте и проведение самого мероприятия с трансляцией на портале проекта. Средства также потратят на организацию голосования аудитории и подведение итогов проекта-2022–2023.

Ранее на сайте Президентского фонда культурных инициатив опубликовали информацию, согласно которой певец получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен. В пояснительных документах говорится, что одной из главных задач проекта является «создание активного сообщества, которое объединит творческий потенциал авторов и исполнителей и будет способствовать созданию новых ярких творческих произведений».