Газета вместо телепрограммы посоветовала читателям не смотреть Соловьёва

https://static.news.ru/photo/48c1d164-4d17-11eb-a421-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: vrsoloviev/instagram.com

Газета «Берёзовский рабочий», которая издаётся в Свердловской области, посоветовала читателям смотреть по телевизору «поменьше Соловьёва». Таким стал демарш главного редактора Сергея Стукова на задержку телепрограммы канала «Россия 1».

Издание назвало такой подход залогом «здорового сна». Пожелание появилось внутри телепрограммы вместо расписания передач телеканала.

Это не случайность. Текст придумал я в два часа ночи, когда типография грозилась не напечатать газету, если я немедленно её не сдам, — рассказал Стуков изданию «Подъём», отметив, что это его «не первая выходка».

По словам главного редактора издания, газету обычно сдают в печать в 19-20 часов, а уже в 4 часа утра водитель забирает отпечатанный тираж в типографии и развозит по точкам продаж.

Стуков не уточнил, по чьей, на его взгляд, вине произошла задержка.

В целом же печатные издания получают телепрограмму по стандартному расписанию от федерального агрегатора «Сервис ТВ», напрямую от местных телеканалов и от партнёров федеральных ТВ, если в эфире присутствуют региональные включения. В ряде случаев это платная услуга. Как правило, часть расписаний поступает в редакции в пятницу вечером за девять дней до начала телевизионной недели, а программы основных федеральных телеканалов — в понедельник вечером, за шесть дней. Перед праздниками, когда происходит смещение выходных, программу рассылают по спецграфику, о котором заранее уведомляют редакции.

Кроме того, чтобы ускорить процесс сдачи газет в типографию, редакции изданий иногда взаимодействуют с программными дирекциями местных телеканалов напрямую «в частном порядке», уточняя расписание местных включений и самостоятельно распределяя их по поступающей в последний момент федеральной сетке. В самых крайних случаях по договорённости с типографией печать газеты смещается.

Отсутствие расписания передач того или иного телеканала считается нештатной ситуацией.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинский телеканал «НАШ» получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за трансляцию большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.