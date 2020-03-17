Акции АО «БНМ», которое издаёт газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, выставлены на продажу.
Один из владельцев активов Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о предстоящей продаже. Издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович заинтересовались этим предложением. Условия сделки не раскрываются. С 18 марта начнётся процесс передачи акций,
Мы согласовали базовый набор условий возможной сделки, финального решения о покупке «Ведомостей» нет, — отметил Голубович.
Ранее NEWS.ru писал, что российский журнал Forbes приобрёл бывший директор ВДНХ.