Демьян Кудрявцев Демьян Кудрявцев Фото: Фото: Демьян Кудрявцев/facebook.com

Акции АО «БНМ», которое издаёт газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, выставлены на продажу.

Один из владельцев активов Демьян Кудрявцев подтвердил информацию о предстоящей продаже. Издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович заинтересовались этим предложением. Условия сделки не раскрываются. С 18 марта начнётся процесс передачи акций, сообщает газета «Ведомости».

Мы согласовали базовый набор условий возможной сделки, финального решения о покупке «Ведомостей» нет, — отметил Голубович.

Ранее NEWS.ru писал, что российский журнал Forbes приобрёл бывший директор ВДНХ.

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