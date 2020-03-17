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Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь усилили меры по борьбе с коронавирусом. Организации перевели ряд сотрудников на удалённую работу.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве министром экономического развития РФ М.Г. Решетниковым, министром промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым, министром цифрового развития и массовых коммуникаций РФ М.И. Шадаевым подписан...